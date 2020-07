Il Milan si rifà sotto per il terzino che sfumò a gennaio.

MILANO – Durante l’ultima finestra di mercato, i rossoneri avevano cercato un vice per Theo Hernandez. Tra i terzini sinistri più seguiti Matías Nicolás Viña Susperreguy, meglio conosciuto come Vina. La dirigenza rossonera lo ha trattato per molto tempo, soprattutto perché Geoffrey Moncada, capo reparto del scout, lo aveva fortemente consigliato, ma alla fine l’uruguaiano classe ’97 si trasferì al Palmeiras. Il Milan, dopo che sfumò anche Antonee Robinson, decise di richiamare Diego Laxalt, il quale però non ha mai dato sicurezza a Pioli. L’ex Genoa e Torino potrebbe partire in estate: ma non è il solo. Infatti l’avventura brasiliano di Vina sembrerebbe essere arrivata al capolinea, secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb.com. Moncada, suo sponsor, potrebbe dunque suggerire il nome dell’uruguaiano a Rangnick.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live