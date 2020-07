MILANO – Il Milan sta studiando i nomi per il prossimo mercato. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nel radar del club di via Aldo Rossi ci sarebbe anche il gioiello della Fiorentina Dusan Vlhanovic. Il serbo, con il contratto in scadenza con i viola nel 2023, piace pure ai tedeschi dello Schalke 04.