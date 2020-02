Il Milan rinnova Pobega, ma non tornerà a Milano

MILANO – L’ottima stagione di Tommaso Pobega, con la maglia del Pordenone in Serie B, ha convinto il Milan a puntare su di lui. Il giovane classe 1999 sta contribuendo all’ottima stagione dei Ramarri, secondi in campionato, con 5 gol e 3 assist. Il club allenato da Tesser vanta il diritto di riscatto ma i rossoneri hanno un’opzione di controriscatto. Prossimamente Maldini e Boban proporranno alla mezzala un rinnovo del contratto fino al 2024. Nonostante ciò però Pobega non dovrebbe vestire la maglia rossonera prima di due anni: l’idea del club di via Aldo Rossi è quella di lasciarlo in prestito per farlo formare al meglio.