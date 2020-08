Il Milan ha il suo regista: Bennacer, che talento!

MILANO – Il Milan ha finalmente il suo regista: Ismaël Bennacer. Un talento per il futuro pensando alla Champions. Investimento riuscito o scommessa vinta: l’ex giocatore dell’Empoli è sbocciato in rossonero diventando un leader vero. Un affare per il Milan che lo aveva prelevato dall’Empoli per 16 milioni di euro un anno fa.

