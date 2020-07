Il Milan accelera per Szoboszlai: le ultime

MILANO – Il Milan non molla la presa per Dominik Szoboszlai ed è pronto ad entrare nel vivo della trattativa. Il centrocampista ungherese classe 2000, in forza al Salisburgo, è l’obiettivo numero uno sul mercato per la società rossonera. La concorrenza non manca, ma il giocatore non ha nascosto il proprio gradimento nei confronti del Milan che, stando a ciò che riferisce il quotidiano Tuttosport, sarebbe ormai intenzionato ad accelerare per trovare un accordo economico sia col Salisburgo che con il ragazzo.

