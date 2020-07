Il Milan accelera per Roca, a 15 milioni si può chiudere

MILANO – Negli ultimi giorni si è fatta caldissima la pista che porta a Marc Roca, centrocampista spagnolo classe 1996 dell’Espanyol appena retrocesso in Segunda Division. Il Milan lo ha messo in cima alla lista dei desideri per la metà campo tanto che, stando a quel che riferisce SportMediaset, la trattativa sarebbe già ben avviata e l’affare potrebbe andare in porto per una cifra attorno ai quindici milioni di euro.

