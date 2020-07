Il Leeds di Radrizzani e Bielsa prova il colpo ai danni del Milan

MILANO – Nonostante sia saltato l’arrivo in rossonero di Ralf Rangnick, il Milan vuole continuare nel suo progetto di comprare giocatori giovani potenzialmente campioni da formare e, in caso, rivendere. Tra i giocatori seguiti nelle ultime sessioni di mercato c’è anche il giovane Florentino Luis, mediano del Benfica. Il centrocampista era in procinto di cambiare aria già a gennaio ma l’ex tecnico del club lusitano Bruno Lage gli chiese di restare per diventare un colonna della squadra e vincere il titolo. Peccato, però, che l’allenatore si mangiò la parola poco dopo. Sembrerebbe tutto facile per il Milan arrivare a Florentino. Sembrerebbe appunto. Infatti per il giocatore servono 30 milioni nonostante una clausola rescissoria da 120. Maldini, che lo ha segnalato più volte, lo prenderebbe subito ma il club di via Aldo Rossi sta studiano la formula migliore. Per quanto sia brutto da dire il Milan perde tempo a vantaggio di altri club interessati al classe ’99. Su tutti il neopromosso Leeds di Andrea Radrizzani e Marcelo Bielsa che da tempo si stanno informando sul giocatore già da febbraio e che, la settimana scorsa hanno incontrato anche Bruno Carvalho Santos, agente del calciatore.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live