Il futuro di Ibrahimovic? Dipende da Stefano Pioli…

Sei mesi di Milan, anzi meno, e un futuro ancora tutto da capire, tutto da decidere. Cosa farà Zlatan Ibrahimovic la prossima stagione? Domanda difficile con due ipotesi.

La prima è legata alla permanenza sulla panchina rossonera di Stefano Pioli. L’arrivo in corsa in Champions League era l’unica carta sicura per il tecnico per rimanere a Milano. Ora che non c’è più Boban e che Maldini a un piede fuori dal Milan la permanenza di Pioli non è così più certa. E senza di lui difficilmente anche Zlatan resterà a Milanello.

La scelta di Ralf Rangnick, la seconda ipotesi, è quella che piace all’ad rossonero, è quella che non scontenta solo l’attaccante svedese ma anche altri giocatori della rosa rossonera che con Pioli hanno trovato spazio e fiducia, continuità e coraggio.

Il manager della Red Bull sarebbe contrario al ‘rinnovo’ di Zlatan. Non vorrebbe un giocatore della sua esperienza, del suo peso. Uno di quellli che possono fare la differenza ma essere anche ingombranti. Inutile nasconderlo. Ibra con Pioli ha trovato un tecnico amico, un alleato. Un allenatore che grazie a lui ha ricominciato a vincere. C’è riconoscienza, stima e voglia di continuare insieme…

Insieme hanno ancora un mese e mezzo per far cambiare idea a chi decide. Un finale da campionato per un’incredibile rimonta, una di quelle che potrebbero cambiare il futuro del Milan.