Il City risponde all’Uefa: “Non abbiamo violato il fair play finanziario”

MILANO – Ferran Soriano, amministratore delegato del Manchester City, ha risposto, tramite un’intervista rilasciata al canale ufficiale del club inglese, alla squalifica per due anni dalle coppe europee inflitta dall’Uefa (con annessa sanzione economica). Di seguito, le sue dichiarazioni riportate dall’Ansa: “Stiamo cercando una risoluzione anticipata attraverso un processo accurato ed equo e la mia speranza è che questo finisca prima dell’inizio dell’estate. Si tratta di accuse non vere. Il proprietario non ha messo soldi in questo club che non siano stati correttamente dichiarati. Siamo una squadra di calcio sostenibile, siamo redditizi e non abbiamo debiti. I nostri conti sono stati esaminati molte volte e abbiamo sempre collaborato, elencando prove inconfutabili del fatto che abbiamo agito in modo corretto, secondo del norme del fair play finanziario”.