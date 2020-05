Il calcio femminile non ricomincia: annullamento ad un passo

MILANO – Il campionato di calcio femminile si avvicina a grandi passi all’annullamento definitivo. Per ricominciare a giocare, infatti, le società dovrebbero sostenere costi troppo alti per poter rispettare il protocollo di sicurezza (circa 500.000 euro a club). La ripresa, dunque, è ormai quasi impossibile e l’annullamento sta per diventare ufficiale. Come riferisce il giornalista Nicolò Schira tramite Twitter, i vari club chiederanno alla FIGC, in Consiglio Federale, di ratificare la decisione.

