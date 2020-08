Il Betis Siviglia fa sul serio per Calabria

MILANO – Il Milan aveva già preventivato la partenza di uno dei due terzini destri in rosa. Se potesse scegliere il club rossonero, farebbe partire Davide Calabria per due motivi: il primo inerente alla poche certezze che garantisce, il secondo, inutile a dirlo, mettere a bilancio una plusvalenza pura, visto che il giocatore è un prodotto del settore giovanile del Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, proprio su Calabria ci sarebbe l’interesse del Betis Siviglia. Maldini e Massara ascoltano ma prenderanno in considerazione solamente offerte a titolo definitivo o prestiti con obbligo di riscatto. Ma attenzione perché, sempre in queste ultimissime ore, è arrivata anche un’altra clamorosa novità per il mercato rossonero. Super colpo da 50 milioni di euro, arriva l’annuncio che fa sognare i tifosi: “Forte accelerata!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

