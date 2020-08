Il Bayern come il Milan di Capello e Baresi. Ma con il precedente da evitare

MILANO – E’ il giorno della finale di Champions League tra Bayern Monaco e PSG. I bavaresi hanno raggiunto la finale senza mai concedere punti alle avversarie, diventando la seconda squadra ad aver vinto tutte le partite. La prima squadra ad avere segnato questo record fu il Milan di Capello, Baresi e Van Basten nella stagione 1992/93. I rossoneri però non riuscirono ad alzare al cielo la Coppa dalla grandi orecchie. A vincere fu il Marsiglia. Un precedente da evitare per il Bayern visto che come 27 anni fa a contendere il trofeo è una squadra francese.

