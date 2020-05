Il Barone: “Siamo stufi delle chiacchiere. Maldini? E’ un punto interrogativo”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, Giancarlo Capelli detto Il Barone, capo ultras rossonero, ha parlato di Paolo Maldini e dei nuovi cambiamenti che il Milan si appresta a vivere: “Come calciatore Maldini non si può discutere, è stato uno dei migliori che il Milan abbia avuto nella sua storia e uno dei più forti a livello mondiale, ma alcune cose non si possono dimenticare. In particolare alcuni comportamenti che ha avuto nei confronti di noi tifosi. Io ho vissuto personalmente la partita di Istanbul, al ritorno ci furono alcuni screzi, poi il gesto che ha fatto a San Siro durante il giro di campo non lo dimenticherò mai”.

INCOGNITA – “Maldini come dirigente è un punto interrogativo, una grande incognita: io personalmente non ho mai messo un veto sul suo ritorno, poiché pensavo che avrebbe potuto dare una svolta a questo Milan, ma purtroppo negli ultimi tempi questa società ha dispensato solo delusioni. Un club come il Milan dovrebbe stare sempre al vertice e da Maldini ci si aspettava di più, così come da Leonardo, altro personaggio ambiguo che mi auguro non abbia più niente a che fare con la società rossonera. Ora si parla di tanti altri nomi, ma l’importante è che facciano il bene del Milan, perché dopo tanti anni siamo stufi delle chiacchiere”.

