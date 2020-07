Ibrahimovic sul futuro: “Ci sono ancora 3 partite, vediamo…”

MILANO – Il grande protagonista della vittoria sul Sassuolo, Zlatan Ibrahimovic, ha parlato dopo il fischio finale soffermandosi anche sul proprio futuro: “Ho ancora tre partite da giocare, ci sono circa 10 giorni prima della fine della stagione. Nessuno mi ha detto niente, non mi aspetto nient’altro. Ci sono cose che non possiamo controllare. L’importante è che la squadra stia facendo grandi cose, abbiamo fiducia, crediamo in ciò che facciamo, siamo con il mister”.

