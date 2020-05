Ibrahimovic, stoccata al governo italiano: “In Germania dicono e fanno”

MILANO – Oggi è ufficialmente ripartito il campionato tedesco dopo la temporanea sospensione a causa della pandemia. Mentre in Italia ancora si discute sul protocollo, anche in altri Paesi sono pronti a tornare in campo. L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha ringraziato la Germania per aver permesso alla Bundesliga di ricominciare: “Loro dicono e fanno, grazie“. Una chiara frecciata al governo italiano…

