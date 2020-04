Ibrahimovic: “Resterò in Svezia finché non sapremo cosa fare ufficialmente”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato di questo periodo che sta trascorrendo in Svezia per allenarsi con l’Hammarby: “Per me è meglio stare qui ad allenarmi finché non sapremo cosa fare ufficialmente. A volte mi sento su, altre volte sono giù. Qualche volta hai più forza, qualche volta meno, per questo mi sto allenando. Fin quando potrò farlo, prenderò un piccolo vantaggio sui miei compagni di squadra che sono ancora a casa”.

