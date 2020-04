Ibrahimovic resta in Svezia ad allenarsi, ma nessuna frizione col Milan

MILANO – Alcuni calciatori del Milan, fra cui Zlatan Ibrahimovic, sono volati nei rispettivi Paesi d’origine all’inizio del periodo di quarantena. Nonostante il club rossonero nei giorni scorsi abbia chiesto ai suoi tesserati di rientrare in Italia, in vista della possibile ripresa degli allenamenti, l’attaccante svedese è rimasto a Stoccolma. Tuttavia, per tenersi in forma, Zlatan si sta già allenando duramente nel centro sportivo dell’Hammarby, club del quale è co-proprietario, e rientrerà in Italia solo quando ci sarà una data certa per la ripresa delle attività sportive. Ibra ha ottenuto il consenso del Milan per cui, a dispetto di qualche maliziosa voce circolata negli ultimi giorni, non c’è alcun contrasto fra il giocatore e la società. Di conseguenza, quando il Governo stabilirà la data per consentire la ripresa degli allenamenti (ammesso che venga stabilita), Ibra rientrerà a Milano.

