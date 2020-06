Ibrahimovic, nuovi controlli al polpaccio tra domani e dopodomani

MILANO – Dopo esser volato in Svezia dalla sua famiglia per qualche giorno, Zlatan Ibrahimovic è rientrato oggi a Milano, atterrando a Malpensa verso mezzogiorno. Il centravanti rossonero, stando a ciò che riferisce ‘L’ANSA’, svolgerà degli esami tra domani e dopodomani per verificare le condizioni del polpaccio destro dopo l’infortunio. Questi controlli saranno fondamentali per capire in quanto tempo lo svedese potrà tornare a calcare il campo di gioco.

