Ibrahimovic, Milik o Cavani: in attacco Gazidis vuole un grande nome…

Il Milan ha bisogno di gol. Quelli pesanti, da tre punti. Gol che potrebbero non arrivare più da Zlatan Ibrahimovic. La sua permanenza dipende dal futuro di Stefano Pioli, dal progetto di Ivan Gazidis. Lo svedese resterebbe volentieri ma Casa Milan ha deciso di guardare avanti, pensare a un attacco diverso. Senza di lui, senza forse anche Rebic. Avanti con Rafael Leao. Ma il portoghese da solo non può certamente bastare…

Da settimane ormai si parla di Arkadiusz Krystian Milik. Un attaccante che a Napoli ha fatto bene, non benissimo. Tanti gol, troppi infortuni. E il Milan di oggi non si può permettere di sbagliare acquisto. E’ già successo con Piatek e con altri. Sull’attaccante polacco, secondo Mundo Deportivo, oltre all’Atletico Madrid ci sarebbe fatto particolarmente insistente l’interesse dello Schalke 04. Il Napoli per lasciar partire il giocatore chiede più di 30 milioni di euro. Un’investimento non da poco. Per questo il Milan ha fatto un passo indietro, sta riflettendo, sta guardandosi in giro per cercare giovani interessanti ma non solo…

Da Parigi arriva una voce, una di quelle che potrebbe riaccendere l’entusiasmo dei tifosi del Milan prepoccupati oggi dal possibile addio di Ibra. Mauro Icardi avrebbe consigliato a Edison Cavani di tornare in Italia, al Milan di prendere un attaccante che ha appena compiuto 33 anni, che a giugno è libero di scegliere dove andare a giocare. Un attaccante dal sicuro rendimento. Lo dicono i numeri, anche di questa travaglaita stagione tra problemi all’anca poi all’inguine. Problemi tutti risolti.

In poco più di 1000 minuti giocati tra Ligue 1, Champions League, Coppa di Francia Cavani ha messo a segno 7 reti con 3 assist. Edison tornerebbe di corsa in Italia. Tornerebbe in una squadra con un progetto che lo vede al centro. E al Milan, con questo Leao, Cavani, non può far altro che il titolarissimo…

L’età è contro di lui, l’ingaggio pure. Ma come detto Gazidis ha capito che il suo progetto deve per forza di cose fare degli strappi alla regole. E Cavani potrebbe essere uno di questi…