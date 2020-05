Ibrahimovic: “La mia passione, il mio lavoro: ricordatevelo”

MILANO – Zlatan Ibrahimovic sta trascorrendo la quarantena obbligatoria a Milanello, dove sta cogliendo l’occasione per allenarsi e mantenersi in forma. Attraverso un video su Instagram, il numero 21 rossonero ha ripreso uno dei campi del centro sportivo ricordando come, nonostante i 38 anni, questo sport rimanga la sua grande passione: “La mia passione, il mio lavoro: ricordatevi questo”.

