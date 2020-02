Ibrahimovic, il protagonista del Derby di Milano

MILANO – Il derby di Milano è appena finito con la vittoria dell’Inter per 4 a 2. Una partita strana visto che a fine prime tempo era il Milan ad essere in vantaggio per ben due reti a zero. Il protagonista vero e proprio della partita è stato, inutile dirlo, Zlatan Ibrahimovic l’uomo che Maldini e Boban hanno scelto per risollevare il club ma anche ex della partita. E questo i tifosi nerazzurri non se lo sono dimenticato visto che durante il riscaldamento Ibra è stato altamente fischiato. Lo svedese però ha risposto in campo rendendosi protagonista nelle due reti dei rossoneri prima con l’assist per Rebic prima e con il gol dopo, entrambi nel finale del primo tempo. E se non bastasse proprio Ibrahimovic è stato il primo a creare pericoli a Padelli e a trainare la squadra, soprattutto dopo la doccia fredda subita al rientro in campo, e a dare ordine e ordini ai suoi compagni. Ibra è stato quel valore in più in una squadra che ha lottato e ha giocato bene a tutto campo ma che è durata il tempo di un battito d’ali di farfalla. Il 21 rossonero è stato il vero uomo partita. Il vero protagonista del derby di Milano.