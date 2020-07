MILANO – Altra prova di enorme spessore per Zlatan Ibrahimovic, che con un gol e un assist è risultato decisivo anche nella rimonta rifilata alla Juventus. L’attaccante svedese ha segnato il suo quindicesimo rigore consecutivo in Serie A: cecchino infallibile dagli undici metri. Al termine della sfida ha pubblicato una foto in cui sistema il pallone sul dischetto, accompagnata dalla scritta: “Il mio miglior amico”.