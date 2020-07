Ibrahimovic-Gazidis, i rapporti restano tesi

MILANO – Il rinnovo contrattuale di Stefano Pioli potrebbe non bastare per vedere Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan anche nella prossima stagione. I rapporti con l’amministratore delegato Gazidis restano infatti molto tesi, come confermato ai microfoni di Sky Sport da Emanuele Baiocchini al termine dell’allenamento odierno: “Ibrahimovic è uscito non sorridente dal centro sportivo di Milanello. La sensazione è che si aspettasse, visti anche i due gol di ieri e la grande prestazione, una parola da parte di Ivan Gazidis, che tuttavia non sembra essere arrivata…”.

