Ibrahimovic cambia…. numero di maglia. Ecco le ipotesi

MILANO – Zlatan Ibrahimovic non starebbe pensando al rinnovo con il Milan, per quello è al lavoro il suo agente Mino Raiola. Tra i pensieri dello svedese, secondo Tuttosport, ci sarebbe il prossimo numero di maglia. Al suo arrivo in rossonero l’ex PSG ha scelto di indossare la numero 21, affermando che: “è il numero di mio figlio più grande, gli ho fatto vedere tutti i numeri disponibili e hanno scelto il 21. Zlatan figlio era come il papà di oggi. Tanta fame, tanta voglia e tanta fiducia in se stesso”. Non è escluso che si sia trattato anche di marketing il 21 è molto simile alle lettere Z ed I, ovvero le sue iniziali. Per la prossima stagione lo svedese potrebbe però tornare a numeri a lui più cari come l’8, il 9 o l’11, che al momento del suo arrivo erano occupati rispettivamente da Suso, Piatek e Borini. Dei tre nessuno è più a Milanello, motivo per cui Ibra potrebbe cambiare il suo numero di maglia. Ma attenzione perché poco fa è arrivata anche un’altra notizia totalmente a sorpresa in casa rossonera. Ultim’ora, possibile colpo di scena improvviso: a breve può arrivare la firma! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live