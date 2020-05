Ibrahimovic, altro messaggio sui social: “Provate a fermarmi!”

MILANO – Continuano gli allenamenti a Milanello per Zlatan Ibrahimovic che, dopo esser tornato dalla Svezia, si è messo subito al lavoro nel centro sportivo rossonero. In questi giorni l’attaccante classe ’81 è molto attivo anche sui social e oggi ha pubblicato un nuovo post su Instagram, con l’immagine di un allenamento accompagnata dalla scritta “Provate a fermarmi!“. Insomma, Zlatan è più carico che mai e sembra davvero scalpitare per tornare a giocare le partite che contano.

