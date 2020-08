Ibra vola da Raiola: si discute il rinnovo

MILANO – In casa Milan tiene banco il futuro di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante, grande protagonista del Milan di Pioli, vorrebbe restare ancora in rossonero e per questo motivo, secondo quanto riportato da Sky Sport, è volato a Montecarlo da Mino Raiola. I due discuteranno la prima proposta formale del Milan. Già la settimana scorsa lo svedese era voltato nel Principato, ma ora la trattativa è entrata nella fase clou.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live