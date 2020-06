Ibra scalpita, in campo a fine mese? Le ultime

MILANO – Zlatan Ibrahimovic freme per tornare in campo. Il Milan ha disperato bisogno di lui in questo finale di stagione: la precarietà dell’attacco rossonero, palesatasi anche a Torino contro la Juve, rende ancor più fondamentale il rientro del centravanti svedese. Stando a ciò che riferisce Sky Sport, l’obiettivo di Ibra è quello di tornare già a fine giugno, precisamente il 28, in occasione della sfida casalinga con la Roma. In questi giorni il numero 21 rossonero sta svolgendo lavoro in palestra, finalizzato al potenziamento muscolare. Nelle prossime 48 ore effettuerà altri accertamenti per capire se la lesione al polpaccio destro si sia rimarginata.

