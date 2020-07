Ibra porta il Milan in Europa League: doppietta e Sassuolo al tappeto

MILANO – Non si ferma più il Milan di Stefano Pioli. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia arriva un’altra vittoria, che ufficializza la qualificazione alla fase preliminare della prossima Europa League. Stavolta la vittima è il Sassuolo, il quale dice addio alle speranze di raggiungere il settimo posto. Un 2-1 firmato da Zlatan Ibrahimovic, in rete su azione per la prima volta dalla ripresa del campionato. Ritmo impressionante per il Milan e media-punti da Scudetto: sette vittorie, due pareggi e zero sconfitte nelle ultime nove gare.

Un finale di stagione a dir poco entusiasmante, ma non finisce qui: i rossoneri sono saliti momentaneamente al quinto posto, che vale l’accesso all’Europa League senza passare dai preliminari, in attesa che la Roma giochi domani la sua partita sul campo della Spal. All’ennesimo successo del Diavolo si aggiunge la notizia della meritata conferma di Stefano Pioli in panchina: la trattativa con Ralf Rangnick è ufficialmente tramontata e nella prossima stagione ci sarà ancora il tecnico emiliano alla guida della banda rossonera. Pioli si è preso il Milan. E se lo tiene stretto.

