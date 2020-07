Ibra, perchè tutto questo nervosismo?

MILANO – Zlatan è nervoso, forse anche troppo. Ma perchè? Cosa gli succede? Non vuole più uscire dal campo, vuole essere decisivo. Vuole giocare tutta la partita, recupero compreso. Lo vuole perchè vuole chiudere al massimo con la maglia del Milan. Questa è una certezza.

Ancora una volta ha sbottato, ha detto qualcosa all’allenatore che la coccolato fin dall’inizio, al tecnico del miracolo rossonero. Ma a uno come lui frega poco, anzi niente. Lui è uno guarda dritto, pensa a vincere.

Ibrahimovic è fatto così, è la sua forza, è quella che serviva al Milan di Maldini e Boban per far crescere una squadra di bravi ragazzi. Ma la verità è una sola. La sua leadership ha cambiato la storia del Milan. Da gennaio in avanti è cambiato tutto. Lo sa Pioli, lo sa Maldini, lo anche Gazidis. Ne è certo Zlatan convinto che con lui dall’inizio si sarebbe vinto lo scudetto. Chissà, magari…

Ma torniamo a Ibra al suo nervosismo. Perchè? Solo per un cambio? Solo perchè non è ancora al massimo della sua condizione? C’è dell’altro. C’è che nel prosisimo Milan non si è ancora capito se ci sarà spazio per lui oppure no. E questo non essere ritenuto fondamentale dalla società che ama lo rende vulnerabile, particolarmente nervoso.

Cosa facciamo Ivan (Gazidis), lo teniamo ancora un’altra stagione Ibrahimovic?

