Ibra continua ad allenarsi in Svezia, ma il rinnovo col Milan è sempre più lontano

MILANO – Mentre continua ad allenarsi in Svezia con l’Hammarby, squadra di cui è diventato recentemente co-proprietario, Zlatan Ibrahimovic attende di sapere se in Italia potranno ricominciare gli allenamenti e, soprattutto, se e quando ripartirà il campionato. Intanto, in casa Milan tiene banco anche la questione relativa al contratto dell’attaccante svedese, in scadenza il prossimo 30 giugno. L’ingaggio e l’età di Ibra, stando ai nuovi parametri (anagrafici ed economici) imposti da Elliott, lasciano pensare che non ci sarà il rinnovo.

Come sottolinea infatti Sky Sport, l’accordo per prolungare l’attuale contratto è sempre più distante e, più passa il tempo, più aumentano le probabilità che Zlatan e il Milan si separino. Inoltre, qualora dovesse arrivare Rangnick nel club rossonero, difficilmente quest’ultimo- il quale punta su profili giovani – riconoscerebbe ad Ibra un ruolo da protagonista. Insomma, le strade del Milan e del centravanti svedese sembrano davvero destinate a separarsi e, nel caso in cui la Serie A venisse definitivamente annullata, Ibrahimovic potrebbe anche rimanere in patria, senza tornare a Milanello.

