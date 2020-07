Ibra: “Concretezza e determinazione, stasera grande Milan. Se arrivavo ad inizio stagione…”

MILANO – Zlatan Ibrahimovic ha parlato al termine di Milan-Juventus ai microfoni del canale ufficiale del club rossonero: “Giochiamo con fiducia, stiamo bene. Abbiamo continuato a credere di poter fare risultato anche dopo i due gol della Juve. Volevamo vincere e ci siamo riusciti. E’ una grande vittoria, stasera abbiamo visto un grande Milan, adesso andiamo avanti così. Indubbiamente ora siamo più cattivi davanti alla porta e più concreti, quando arriva l’occasione la sfruttiamo meglio. C’è determinazione. Mi spiace di essere entrato in squadra solo a metà campionato, se iniziavo qui la stagione il Milan poteva fare un cammino molto diverso, lottando per altri obiettivi. Quando giochi al Milan deve provare sempre a vincere, con questa maglia addosso non puoi mai permetterti di accontentarti. Futuro? Vediamo che succederà, ho ancora un mese per divertirmi…”.

