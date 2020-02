Iachini: “Sempre bello incontrare Pioli. Milan? Più forte con Ibrahimovic”

MILANO – “E’ sempre un piacere rivedere Pioli, con lui ci sono tanti ricordi, tante pagine di vita e professionali, sette anni assieme da compagni tra Verona e Fiorentina. Con lui e con Ibraimovic il Milan oggi è più forte, ma noi vogliamo continuare a crescere. La partita di domani sarà un esame importante per noi lo sarà visto che cerchiamo risposte sul piano della crescita e dei miglioramenti. Ai miei ragazzi, a cominciare da Vlahovic, o raccomandato di restare con i piedi per terra anche se i segnali sono incoraggianti per il futuro. Ma adesso più di tutto servono punti”. Così Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro il Milan.

