I jolly Bonaventura e Paquetà. Due con la valigia in mano…

Tocca a loro due. Due jolly: Jack e Lucas. Due che nel Milan di quest’anno hanno giocato poco e niente. Il primo non piaceva a Giampaolo (cinque panchine su sette gare con il Maestro) e nemmeno più di tanto a Pioli che lo ha sempre fatto giocare ma quasi mai titolare: nove. Il secondo perchè non è mai riuscito a convincere, non solo gli allenatori di questa stagione. Anche con Gattuso ha trovato qualche problema. Tante panchine, tantissime. Poco campo, sempre poca qualità le volte in cui è servito.

Bonaventura ha il contratto in scadenza, andrà via, forse al Torino, forse alla Roma. E Paquetà? In Italia lo cerca la Fiorentina, all’estero sempre e solo Leonardo.

Ma ora c’è un nuovo campionto, c’è la semifinale di coppa Italia, c’è altro a cui pensare. Sia Jack che Lucas hanno conquistato la fiducia di Pioli. Una grande occasione per entrambi per dimostrare che qualcuno fin qui si è sbagliato sul loro conto.

Novanta minuti senza Ibra. Una partita secca, di quelle che non si possono sbagliare. Se il futuro di Bonaventura è già deciso, quello di Paquetà si giocherà da questa sera fino al prossimo inizio agosto. Più di un mese per prendersi il Milan, farlo suo. Ci riuscirà?