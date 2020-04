I giocatori si allenano a casa: Milanello chiuso fino al 18 maggio

MILANO – Il Milan non alza la voce e accetta di attenersi scrupolosamente alle indicazioni del Governo, il quale ha vietato gli allenamenti delle squadre sino al 18 maggio. Nonostante diversi club si stiano facendo sentire per manifestare il proprio disappunto – soprattutto la Lazio – quello rossonero preferisce tenere un profilo basso e seguire le direttive delle Istituzioni. Di conseguenza, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i giocatori continueranno ad allenarsi da soli nelle rispettive case e il centro sportivo di Milanello, salvo ulteriori indicazioni, riaprirà lunedì 18 maggio.

