MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Hysaj, terzino del Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Siamo in un buon momento, con un buon ritmo, speriamo di tenerlo fino alla fine. Gattuso? Il mister è emozionato, ci tiene tanto a questa partita, ma è importante per tutti noi. Futuro? Napoli è casa mia, la mia famiglia sta bene. Ma non si sa mai cosa può succedere…”.