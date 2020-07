Hubner su Tonali: “Ottimo prospetto, ma è sbagliato pensare che…”

MILANO – L’ex attaccante Dario Hubner, contattato dai microfoni di Radio Musica Television, ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia corteggiato da Milan, Inter e Juventus: “È un giovane molto bravo e con ampi margini di miglioramento. Ha fatto bene in Serie B, benino in A. Io lo farei crescere ancora un po’ e non sono d’accordo con chi lo paragona a Pirlo: sono completamente diversi, ma sicuramente Tonali è di ottima prospettiva. Tuttavia bisogna dargli tempo: è sbagliato pensare che possa subito cambiare le partite in squadre come Milan, Juve e Inter”.

