Hildebrand: “Rangnick ottimo allenatore, ma in Italia potrebbe fare molta fatica”

MILANO – Intervistato da TMW, il grande ex portiere tedesco, Timo Hildebrand, ha parlato di Ralf Rangnick, da cui è stato anche allenato: “E’ un ottimo tecnico ed è bravo anche come dirigente. Può formare una squadra di giovani come fatto con Hoffenheim e Lipsia. Ha sempre fatto bene coi ragazzi. Coi più anziani, invece, ha sempre avuto dei problemi. Può funzionare al Milan? Non lo so. Nonostante le difficoltà degli ultimi anni resta una grande squadra. Forse può farcela ma ho qualche dubbio che possa andare nel verso giusto, anche per la barriera linguistica e per il modo ‘tedesco’ di pensare. In Italia il modo di lavorare e di vivere è molto diverso”.

