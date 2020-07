Halilovic torna a Milanello. Il Milan ha già deciso

MILANO – Doveva essere uno degli astri nascenti del calcio, ma Alen Halilovic non è riuscito a trovare la giusta dimensione. L’ex Barcell0na è arrivato in rossonero due stagioni fa, deludendo tutti. Tra pochi giorni il croato tornerà a Milanello dopo il prestito, l’ennesimo, all’Heerenveen, con i quali ha collezionato appena 17 presenze e un gol. Le porte del Milan però sono definitivamente chiuse anche perché con l’addio del connazionale Boban, Halilovic non ha più estimatori a Milanello. Il Milan vorrebbe incassare dalla sua cessione circa 6 milioni di euro.

