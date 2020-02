Halilovic il tiro in porta finisce in cucina

MILANO – Alen Halilovic non ha lasciato un buon ricordo di sé al Milan, tanto che il club ha deciso di cederlo in prestito prima allo Standard Liegi e ora all’Heerenveen, club olandese. Il croato ex Barcellona si è reso protagonista di un episodio davvero particolare durante la partia di Eredivise contro l’ADO Den Haag: l’ex enfant prodige del calcio ha tirato la sfera con il mancino verso al porta, ma la palla invece di finire in porta è finita all’interno della cucina del bar posizionato dietro la porta avversaria. Ecco il video completo:

