Haaland su Ibra: “E’ stato il mio idolo insieme a CR7”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni della televisione ufficiale del Borussia Dortmund, Erling Haaland, uno dei giovani centravanti più forti in circolazione, ha parlato di quelli che sono stati i suoi idoli da bambino: “Ho avuto tanti modelli a cui mi sono ispirato sin dall’infanzia. Ne voglio citare due: Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. Ho sempre amato questi calciatori e ho sempre cercato di imitarli”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live