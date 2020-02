MILANO – L’ex giocatore del Milan Ruud Gullit è intervenuto ieri sera ai microfoni di “Tiki Taka” commentando il ritorno di Ibrahimovic in rossonero. Ecco le sue parole: “Ibra è fantastico, è un grande giocatore, ma ha 38 anni e non può cambiare da solo il Milan. Il Milan è in buone mani con Maldini e Boban, devono ripartire da loro. Sono arrivati da poco, bisogna dargli tempo“.

