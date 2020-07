Guglielminpietro: “Il Milan sta benissimo, in Italia tifo per i rossoneri”

MILANO – Intervistato dai microfoni di TMW, Andres Giglielminpietro, ex centrocampista rossonero, ha parlato della sfida di stasera fra Milan e Bologna: “Il Milan è ripartito benissimo, è la squadra che sta meglio da quando è ripartito il campionato. Quella contro il Bologna sarà una partita intensa, giocare ogni tre giorni però è complicato. Spero vinca la squadra che gioca meglio, ma sicuramente quando si tratta di calcio italiano faccio il tifo per il Milan”.

