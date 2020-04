Grifo: “Rangnick? In Germania se ne parla benissimo, è un maestro per i giovani”

MILANO – Contattato dalle frequenze di TMW Radio, Vincenzo Grifo, calciatore del Friburgo e della Nazionale Italiana, ha speso alcune parole anche su Ralf Rangnick, dirigente tedesco del Lipsia che potrebbe approdare al Milan nella prossima stagione: “Non l’ho mai incontrato personalmente, ma in Germania se ne parla davvero benissimo. Sa lavorare bene con tutti i giocatori, in particolare con i più giovani”.

