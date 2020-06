Graziani: “Milan, confusione e tante incognite per il futuro”

MILANO – Attraverso i microfoni di SportMediaset, in onda su Italia Uno, l’ex centravanti Ciccio Graziani si è espresso sulla situazione del Milan: “All’interno del mondo rossonero c’è tanta confusione a livello societario, inoltre non sappiamo quanti soldi verranno investiti per fare acquisti nel prossimo mercato. In questo momento c’è davvero poca chiarezza: resta da definire la posizione di Maldini, ci sono giocatori che forse non rinnoveranno e non sappiamo se Rangnick arriverà. Oggi il tifoso del Milan chiaramente non è contento per le situazioni che sta vivendo, ma adesso anche in vista del futuro non si può esser molto sereni”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live