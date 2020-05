Graziani: “Giusto ripartire, ma il protocollo mi preoccupa…”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Rete 8 Sport, Ciccio Graziani, ex centravanti Campione del Mondo con la Nazionale, oggi opinionista, si è espresso sulla ripresa del campionato: “E’ importante che si ricominci a giocare, è un bel segnale, ma c’è la spada di Damocle rappresentata dalla quarantena obbligatoria per tutta la squadra qualora un giocatore risultasse positivo al Covid. Allora ditemi, se un giocatore contrae il virus e tutto il gruppo si ferma, comportando quindi una nuova sospensione del campionato, come si fa concludere questa stagione? Il protocollo un po’ mi preoccupa e se rimane questo penso che si giocheranno i play-off”.

SUGLI ORARI – “Credo che il tardo pomeriggio possa essere l’orario ideale per le prime partite, verso le 19, con tutte le altre la sera, dopo le 21. Io ho giocato il Mondiale dell’82 con 40 gradi all’ombra e vi assicuro che giocare con certe temperature è davvero difficile”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live