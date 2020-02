Graziani: “Contro il Milan farei giocare Vlahovic e no Cutrone”

MILANO – Ai microfoni di “Radio Bruno Toscana” è intervenuto l’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani che ha analizzato così il match di sabato sera tra la viola e il Milan. “Il Milan sta risalendo la classifica, anche nel derby ha fatto molto bene le primo tempo. Ha ritrovato entusiasmo, non sarà una partita facile. I viola potrebbero sfruttare le ripartenze anche se giocano in casa, la bravura dei rossoneri porterà la squadra di Iachini a subire un po’. Tutte e due le squadre stanno bene. Vlahovic o Cutrone? Il serbo ha fatto due gol e non capisco perché non ha tirato il secondo rigore… Se uno ha carattere si ripresenta e lo calcia. Dopo una prestazione del genere se lo levi lo ammazzi: farei giocare Vlahovic tutta la vita. Con quale motivazione si può tenere fuori? Vederli tutti e tre insieme (con Chiesa, ndr) invece non ci giocherei un euro. Se sta facendo meglio Pioli al Milan o Iachini alla Fiorentina? Entrambi, ma il rossonero è in risalita. Addirittura pensavo che richiamassero Giampaolo dopo il 5-0 di Bergamo“.

