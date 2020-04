Gravina: “Tre settimane di allenamenti prima della ripresa della stagione”

MILANO – Lunedì 4 maggio il calcio dovrebbe ripartire con gli allenamenti, nella speranza che, massimo nei primi giorni di giugno, si possa riprendere il campionato. In un’intervista a Rai Radio Uno Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha spiegato come e in quali tempi la stagione potrebbe ricominciare: “Chi dice che gli atleti saranno rinchiusi fino alla fine della stagione dice una cosa non vera. C’è però bisogno di un periodo di chiusura e di controlli per garantire la negatività al virus da parte di tutti i protagonisti, perché se sono tutti negativi è evidente che poi non possono esserci i contagi. Quindi massima attenzione. Inoltre c’è tutta una serie di procedure di controllo. Per quanto tempi i giocatori resterebbero chiusi? Sono previste tre settimane con lo svolgimento degli allenamenti, poi si riparte con movimenti e trasferimenti e le partite dovrebbero ricominciare tra fine maggio e inizio giugno”.

