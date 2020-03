Gravina: “Proveremo a far disputare la finale di Coppa Italia a Roma”

MILANO – Il Presidente della Figc Gabriele Gravina sta cercando di fare in modo che la finale Coppa Italia, posticipata dal 13 al 20 maggio, si disputi ugualmente all’Olimpico di Roma come da programma. L’impianto capitolino, infatti, in quel periodo passerà tra le mani dell’Uefa per organizzare la prima partita dell’Europeo, che si svolgerà proprio all’Olimpico. Gravina ne ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera: “Ho rappresentato un’esigenza del Paese. Siamo in emergenza, ma ne verremo fuori meglio di prima grazie al contributo di tutti. Proveremo a giocare la finale di Coppa Italia a Roma, sarebbe uno straordinario messaggio di ripartenza per tutti noi”.

