Gravina: “Momento significativo, approvati provvedimenti fondamentali”

MILANO – La Figc ha ribadito la volontà di riprendere i campionati di Serie A, B e C. Al contrario, le competizioni dilettantistiche non ricominceranno. Come emerso già nelle scorse ore, nel Consiglio Federale di oggi è stata confermata la proroga per la chiusura della stagione, che dovrà finire entro il 31 agosto, mentre il termine ultimo per la conclusione dei campionati è il 20 dello stesso mese. Resta comunque viva per la Serie A l’ipotesi di disputare i play-off e i play-out qualora non si riuscisse a concludere regolarmente il campionato.

IL COMMENTO DI GRAVINA – “Un risultato molto positivo che segna un momento significativo per l’intero sistema, abbiamo lavorato in silenzio per l’approvazione di provvedimenti di cui si sentiva un grande bisogno”.

