Gravina: “Domani faremo il punto della situazione con l’Uefa. Il taglio degli stipendi…”

MILANO – Domani andrà in scena, in videoconferenza, una riunione fra l’Uefa e le Federazioni ad essa affiliate, per fare il punto della situazione sul calcio e l’eventuale ripresa delle competizioni. Intanto, con alcune dichiarazioni riportate da Rai Sport, ne ha parlato Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio italiana: “Aspettiamo di capire quale riferimento verrà inserito nel nuovo Decreto. Ovviamente ci atterremo alle indicazioni della comunità scientifica e del Governo. Nella riunione di domani con la Uefa cercheremo di capire qual è lo scenario a livello internazionale. Ripartire entro il mese di maggio ci consentirebbe di concludere il campionato con un leggero sforamento. Taglio stipendi? Tutti devono concorrere per fronteggiare l’emergenza. Per questo ho apprezzato molto l’iniziativa della Juventus”.

